Обляков одним словом охарактеризовал братьев Березуцких, покинувших ЦСКА

Хавбек столичного ЦСКА Иван Обляков высказался об уходе братьев Березуцких из «армейского клуба». Ранее Алексей занимал пост главного тренера, а Василий был его ассистентом.

В своем телеграм-канале футболист поблагодарил тренеров за совместную работу, а также за вместе добытые победы. В конце сообщения Обляков назвал братьев «легендами».

Напомним, что вместо Алексея Березуцкого пост главного тренера команды занял экс-наставник «Сочи» Владимир Федотов.

В прошлом сезоне чемпионата России москвичи финишировали на пятой строчке в турнирной таблице.