В «Зените» отреагировали на угрозы «Спартака» бойкотировать Суперкубок России

Гендиректор петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал возможный бойкот «Спартаком» матча за Суперкубок России.

«Бойкот? Это не из футбольной оперы, если говорить музыкальным языком, которым они так любят пользоваться в последнее время», - передает слова руководителя телеканал «Матч ТВ».

«Спартак» начал намекать на бойкот поединка из-за того, что он состоится на домашнем стадионе «Зенита» «Газпром Арене». Встреча должна пройти 9 июля.

Напомним, что «Зенит» стал чемпионом России в прошлом сезоне, а «Спартак» выиграл кубок страны.