Карпин назвал клуб, который будет тренировать в новом сезоне

Наставник национальной сборной России Валерий Карпин, который занимает аналогичную должность в «Ростове», высказался относительно своего будущего в клубе Премьер-лиги.

В интервью телеканалу «Матч Премьер» специалист заявил, что находится в тренировочном процессе с подопечными. По заверению Карпина, он проведет новый сезон в качестве главного тренера «Ростова».

«Кто меня с кем-то связывал – все вопросы им», - сказал тренер.

По итогам минувшего сезона «жёлто-синие» финишировали на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России.