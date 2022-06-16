Колосков: На Федотова будет большое давление со стороны болельщиков

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков высказался по поводу назначения Владимира Федотова в московский ЦСКА.

Колосков сказал «Чемпионату», что давление на Федотова будет, но больше со стороны болельщиков «армейского» клуба. Почётный президент РФС отметил, что поддержка со стороны руководителей ЦСКА у опытного тренера точно будет, но в этой ситуации очень много различных нюансов.

Напомним, что Владимир Федотов официально подписал трёхлетнее соглашение с московской командой. До этого российский специалист успешно работал с «Сочи» и «Оренбургом».