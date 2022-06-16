Горшков: «Зениту» нужно усилить вратарскую позицию

Бывший футболист «Зенита» Александр Горшков высказался по поводу вратарской проблемы в команде из Санкт-Петербурга.

Горшков сказал «Чемпионату», что Крицюк так и не стал полноценным первым номером в питерском клубе. Экс-игрок отметил, что молодому голкиперу Одоевскому давали шанс проявить себя, но пока ему рановато быть основным вратарём «Зенита».

«Было бы логично, если бы «Зенит» нашёл замену Крицюку и усилил вратарскую позицию», - добавил Горшков.

Напомним, что пресса активно сватает в «Зенит» российского голкипера подмосковных «Химок» Илью Лантратова.