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Бразильский клуб хочет подписать Марио Фернандеса

16 Июня 2022 • 07:43 Комментировать

Бывший защитник московского ЦСКА Марио Фернандес может в ближайшее время подписать контракт с одним из бразильских клубов.

По информации журналиста Марко Соузы, представители бразильского «Гремио» уже начали переговоры с представителями 31-летнего футболиста. Напомним, что Фернандес покинул «армейский» клуб после окончания прошлого сезона. Защитник приостановил свой контракт и вернулся на родину по семейным обстоятельствам.

В прошедшем сезоне Марио Фернандес провёл в российском чемпионате 28 поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами и одним ассистом.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Гремио Марио Фернандес
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