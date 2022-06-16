Бразильский клуб хочет подписать Марио Фернандеса

Бывший защитник московского ЦСКА Марио Фернандес может в ближайшее время подписать контракт с одним из бразильских клубов.

По информации журналиста Марко Соузы, представители бразильского «Гремио» уже начали переговоры с представителями 31-летнего футболиста. Напомним, что Фернандес покинул «армейский» клуб после окончания прошлого сезона. Защитник приостановил свой контракт и вернулся на родину по семейным обстоятельствам.

В прошедшем сезоне Марио Фернандес провёл в российском чемпионате 28 поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами и одним ассистом.