Канищев: Бакаев — скромный товарищ

Бывший футболист «Спартака» Анатолий Канищев в разговоре с журналистами высказался по поводу перехода полузащитника Зелимхана Бакаева в питерский «Зенит».

Канищев сказал «Чемпионату», что вряд ли у Бакаева будут какие-то проблемы с этим переходом, как у Дзюбы, ведь Зелимхан более скромный товарищ. Экс-игрок отметил, что ему очень интересно посмотреть на то, как Бакаева будут использовать в питерском клубе.

«Они с Малкомом очень похожи, так что пусть тренер ломает голову и решает, как его правильно использовать», - добавил Канищев.

Напомним, что Зелимхан Бакаев официально подписал соглашение с командой из Санкт-Петербурга.