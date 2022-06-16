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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канищев: Бакаев — скромный товарищ

16 Июня 2022 • 07:16 Комментировать

Бывший футболист «Спартака» Анатолий Канищев в разговоре с журналистами высказался по поводу перехода полузащитника Зелимхана Бакаева в питерский «Зенит».

Канищев сказал «Чемпионату», что вряд ли у Бакаева будут какие-то проблемы с этим переходом, как у Дзюбы, ведь Зелимхан более скромный товарищ. Экс-игрок отметил, что ему очень интересно посмотреть на то, как Бакаева будут использовать в питерском клубе.

«Они с Малкомом очень похожи, так что пусть тренер ломает голову и решает, как его правильно использовать», - добавил Канищев.

Напомним, что Зелимхан Бакаев официально подписал соглашение с командой из Санкт-Петербурга.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Зелимхан Бакаев Анатолий Канищев
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