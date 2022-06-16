Отец парагвайского полузащитника ЦСКА Хесуса Медины рассказал «Евро-футбол.ру» о том, когда его сын вернётся в расположение столичного клуба.

Франциско Медина заявил, что его сын должен вернуться в расположение «армейской» команды в конце июня.

«Всё согласовано, всё в порядке. У Хесуса нет проблем с ЦСКА. Он счастлив играть за клуб и видит своё будущее в России», - отметил Медина-старший.

Напомним, что в прошедшем сезоне Хесус Медина провёл в российском чемпионате в составе ЦСКА десять поединков, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.