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Отец Медины рассказал, когда его сын вернётся в ЦСКА эксклюзив

16 Июня 2022 • 06:38 Комментировать

Отец парагвайского полузащитника ЦСКА Хесуса Медины рассказал «Евро-футбол.ру» о том, когда его сын вернётся в расположение столичного клуба.

Франциско Медина заявил, что его сын должен вернуться в расположение «армейской» команды в конце июня.

«Всё согласовано, всё в порядке. У Хесуса нет проблем с ЦСКА. Он счастлив играть за клуб и видит своё будущее в России», - отметил Медина-старший.

Напомним, что в прошедшем сезоне Хесус Медина провёл в российском чемпионате в составе ЦСКА десять поединков, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Российская Премьер-Лига Хесус Медина
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