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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Генич в очередной раз поспорил на голы форварда, ранее он выиграл пари у Дзюбы

15 Июня 2022 • 21:57 Комментировать

Известный российский комментатор и журналист Константин Генич в прямом эфире государственного телеканала «Матч Премьер» поспорил с наставником «Крыльев Советов» Игорем Осинькиным.

Спорт произошёл на почве количества голов форварда «Крыльев» Владислава Сарвели. Главный тренер команды заявил, что 24-летний воспитанник «Чертаново» сможет забить девять и более голов в сезоне-2022/23. В свою очередь, Генич засомневался и предложил Осинькину пари. Специалист согласился и заявил, что Сарвели может забить более девяти голов за сезон.

Ранее Генич на торжественном мероприятии у главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого поспорил с Артёмом Дзюбой о результативности форварда «Зенита» Ивана Сергеева.  Тот спор 33-летний Дзюба проиграл и обиделся на Генича, заявив, что никакого спора вовсе не было. После чего добавил журналиста в чёрный список.

Стоит отметить, что 24-летний Сарвели в прошлом сезоне РПЛ забил девять мячей.


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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Крылья Советов Артём Дзюба Константин Генич Игорь Осинькин Владислав Сарвели Иван Сергеев
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