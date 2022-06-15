Кечинов: Бакаев оказался нужен «Зениту»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал переход полузащитника «красно-белых» Зелимхана Бакаева в «Зенит».

«Болельщики просто должны принять это. Бакаев просто поступает как профессиональный футболист. Он не нужен «Спартаку», что москвичи показывали всеми своими действиями, а «Зениту» оказался нужен», — цитирует Кечинова RT.

По мнению эксперта, Бакаев уверен в своих силах, раз перешел в «Зенит». Это означает, что футболист не боится конкуренции, если он заиграет, то сделает петербургский клуб еще сильнее.

Зелимхан Бакаев перешел в «Зенит» 15 июня, подписав трудовой договор на 4 года (3+1).