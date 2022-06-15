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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Щетинин рассказал о первой встрече с Карпиным

15 Июня 2022 • 21:37 Комментировать

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин рассказал о том, как прошла его первая встреча с главным тренером команды Валерием Карпиным.

«Я приехал в расположение клуба в обед. Захожу, здороваюсь со всеми и тут вижу, Валерий Георгич идет. Я не задумываясь тяну ему руку, а он смотрит на меня взглядом, будто непонятный прохожий к нему подошел», — цитирует Щетинина Sport 24.

По словам игрока, его потом долго подкалывали за этот неловкий момент, потому что непринято здороваться с тренером за руку.

В прошедшем сезоне Кирилл Щетинин забил два гола и сделал одну голевую передачу в 11 играх Российской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин РПЛ Кирилл Щетинин
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