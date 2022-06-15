Щетинин рассказал о первой встрече с Карпиным

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин рассказал о том, как прошла его первая встреча с главным тренером команды Валерием Карпиным.

«Я приехал в расположение клуба в обед. Захожу, здороваюсь со всеми и тут вижу, Валерий Георгич идет. Я не задумываясь тяну ему руку, а он смотрит на меня взглядом, будто непонятный прохожий к нему подошел», — цитирует Щетинина Sport 24.

По словам игрока, его потом долго подкалывали за этот неловкий момент, потому что непринято здороваться с тренером за руку.

В прошедшем сезоне Кирилл Щетинин забил два гола и сделал одну голевую передачу в 11 играх Российской премьер-лиги.