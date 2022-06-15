Радимов: ЦСКА должен попасть в тройку

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов заявил, что наставнику ЦСКА Владимиру Федотову не дадут время на раздумья.

«Дадут ли Федотову время «на раскачку»? Ни в коем случае, никаких раскачек. ЦСКА сразу должен быть как минимум в призерах», — цитирует Радимова «РБ Спорт».

По мнению тренера, попадание в тройку является вполне выполнимой задачей для Владимира Федотова. Нужно понимать, что когда занимаешь второе место с «Сочи», то все радуются, но в ЦСКА совсем другие требования, команда всегда должна биться за первые места.

Ранее ЦСКА объявил о назначении 55-летнего специалиста на пост главного тренера клуба.