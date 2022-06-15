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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Щетинин заявил, что хочет попробовать свои силы в Европе

15 Июня 2022 • 21:08 Комментировать

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин ответил на вопрос о своём будущем.

«Какой путь мне ближе в перспективе ближайших лет: перейти в топ-клуб России или уехать в Европу? Ох. Идеальный вариант: топ-клуб России, а потом Европа. Лучше двигаться маленькими шагами», — приводит слова Щетинина Sport 24.

По словам футболиста, деньги сейчас отходят для него на второй план, поэтому между предложениями от «Зенита» и условного «Брюгге» выбрал бы второй вариант.

В минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги 20-летний Щетинин принял участие в 11 матчах, в которых смог два раза забить и сделать одну голевую передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Брюгге Зенит Ростов РПЛ Кирилл Щетинин
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