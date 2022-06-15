Медведев рассказал, когда Семак подпишет новый контракт с «Зенитом»

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев поделился информацией о будущем главного тренера Сергея Семака в клубе.

«Я так полагаю, что на следующей неделе будет подписан контракт с Семаком на три года», — цитирует Медведева ТАСС.

Ранее сообщалось, что трудовой договор Семака автоматически был продлен на предстоящий сезон, но клуб предложил тренеру новый контракт.

Сергей Семак занимает пост наставника «Зенита» с 2018 года, он перешел в клуб из «Уфы». 46-летний специалист завоевал с петербургским клубом семь трофеев. Помимо этого, он два раза получал награду лучшего тренера года по версии Российского футбольного союза.