Алдонин: Березуцкие проделали хорошую работу в ЦСКА

Экс-игрок ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал уход Алексея Березуцкого с поста наставника команды, а также его ассистента — Василия Березуцкого

«Что касается братьев Березуцких, считаю, что период работы в ЦСКА они могут записать себе в актив», — приводит слова Алдонина RT.

По мнению специалиста, у «армейцев» есть желание бороться за чемпионство, но сейчас они находятся на том месте, которое заслужили. Был хороший отрезок в начале весны, но это продлилось всего несколько матчей.

Ранее братья Березуцкие покинули ЦСКА, а новым главным тренером команды стал бывший наставник «Сочи» Владимир Федотов.