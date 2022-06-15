Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Алдонин: Березуцкие проделали хорошую работу в ЦСКА

15 Июня 2022 • 20:44 Комментировать

Экс-игрок ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал уход Алексея Березуцкого с поста наставника команды, а также его ассистента — Василия Березуцкого

«Что касается братьев Березуцких, считаю, что период работы в ЦСКА они могут записать себе в актив», — приводит слова Алдонина RT.

По мнению специалиста, у «армейцев» есть желание бороться за чемпионство, но сейчас они находятся на том месте, которое заслужили. Был хороший отрезок в начале весны, но это продлилось всего несколько матчей.

Ранее братья Березуцкие покинули ЦСКА, а новым главным тренером команды стал бывший наставник «Сочи» Владимир Федотов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Василий Березуцкий Евгений Алдонин Алексей Березуцкий Владимир Федотов РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Июня
21:37 · Россия. Премьер-лига
Щетинин рассказал о первой встрече с Карпиным
21:17 · Россия. Премьер-лига
Радимов: ЦСКА должен попасть в тройку
21:08 · Россия. Премьер-лига
Щетинин заявил, что хочет попробовать свои силы в Европе
21:04 · Россия. Премьер-лига
Агент Касьерры подтвердил переговоры с «Зенитом» эксклюзив
20:59 · Россия. Премьер-лига
Медведев рассказал, когда Семак подпишет новый контракт с «Зенитом»
20:52 · Россия. Премьер-лига
Чепчугов считает, что Березуцкие хорошо справились с работой в ЦСКА
20:44 · Россия. Премьер-лига
Алдонин: Березуцкие проделали хорошую работу в ЦСКА
20:32 · Россия. Премьер-лига
Овчинников отреагировал на решение «Нижнего Новгорода» не продлевать контракт с Кержаковым
20:29 · Россия. Премьер-лига
Бакаев хочет выиграть с «Зенитом» Суперкубок России
20:22 · Россия. Премьер-лига
Агаларов не перейдёт в «Зенит»
20:16 · Россия. Премьер-лига
Бакаев определился с игровым номером в «Зените»
20:11 · Россия. Премьер-лига
Бакаев заявил, что хочет стать чемпионом в составе «Зенита» 1
20:11 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» подпишет лучшего бомбардира «Сочи»
20:02 · Россия. Премьер-лига
Радимов: Бакаев — отличное приобретение для «Зенита»
19:51 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» расторг контракт с Крицюком
Все новости
Рекомендуем