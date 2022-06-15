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Овчинников отреагировал на решение «Нижнего Новгорода» не продлевать контракт с Кержаковым

15 Июня 2022 • 20:32 Комментировать

Бывший тренер Валерий Овчинников прокомментировал решение «Нижнего Новгорода» не продлевать контракт с наставником команды Александром Кержаковым.

«Кержаков доказал, что работать умеет. Команду сохранил в Премьер-лиге, что немаловажно. Кто пришел-то вместе него? Что за боец? Галактионов? Где он работал? Я не слышал о его тренерских успехах в клубах», — заявил Овчинников «РБ Спорту».

По словам эксперта, он не видит никакой логики руководства «Нижнего Новгорода. Скорее всего, причиной ухода Кержакова стало не его, так называемое высокомерие, а несогласие тренера в каких-то решениях боссов клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Пари НН Александр Кержаков Валерий Овчинников Михаил Галактионов РПЛ
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