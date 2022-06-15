Бакаев хочет выиграть с «Зенитом» Суперкубок России

Полузащитник «Зенита», перешедший из «Спартака», Зелимхан Бакаев признался, что хочет выиграть Суперкубок России с новой командой.

«Какие ожидания от матча за Суперкубок? Конечно, я его жду! Это будет большой матч. Наверное, такие игры ждут все, у них особый антураж, за ними следят болельщики. Соперник непростой, но мы будем готовиться. Надеюсь, выиграем» — приводит слова Бакаева пресс-служба «Зенита».

25-летний новичок команды воспользовался возможностью обратиться к болельщикам «сине-бело-голубых». Бакаев пообещал делать всё, что в силах футболиста, чтобы достойно представлять «Зенит» и радовать публику.

В начале июня «Спартак» объявил об уходе Бакаева свободным тренером. 15 июня «Зенит» объявил о подписании 25-летнего российского футболиста. Контракт подписан по схеме «3+1», футболист будет защищать цвета команды под седьмым номером. Суперкубок России состоится 9 июля, в матче за трофей «Зениту» будет противостоять «Спартак».