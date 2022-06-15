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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агаларов не перейдёт в «Зенит»

15 Июня 2022 • 20:22 Комментировать

Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов не перейдет в стан петербургского «Зенита».

«Нападающий не нравится главному тренеру Семаку и не подходит под его видение игры», — сообщил источник «Чемпионату».

Ранее сообщалось о том, что лучший бомбардир минувшего сезона Российской премьер-лиги уже ведет переговоры с «Зенитом». Представители «Уфы» заявили, что Агаларов покинет команду в текущее трансферное окно.

21-летний форвард в прошедшем сезоне сыграл в 33 встречах, в которых забил 20 голов и отдал 2 голевые передачи во всех турнирах.

«Уфа» покинула РПЛ по итогам минувшего сезона и отправилась в Футбольную национальную лигу.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Уфа РПЛ Гамид Агаларов
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