Бакаев определился с игровым номером в «Зените»

Новичок «Зенита» Зелимхан Бакаев выбрал игровой номер, под которым будет защищать цвета команды.

Российский полузащитник выбрал 7-й номер. Ранее под этим номером в разное время выступали Сергей Осипов, Дмитрий Макаров, Олег Трифонов, Алехандро Домингес, Радек Ширл, Халк, Жулиано, Дмитрий Полоз и Сердар Азмун.

Напомним, 25-летний Бакаев перешёл из «Спартака» свободным агентом. Контракт с «Зенитом» подписан по схеме «3+1». Уже 9 июля игроку суждено встретиться со своей бывшей командой в матче за Суперкубок России. Запланировано, что встреча пройдёт в Санкт-Петербурге, начало – в 17:00 мск.