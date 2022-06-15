Бакаев заявил, что хочет стать чемпионом в составе «Зенита»

Новичок «Зенита» Зелимхан Бакаев поделился ожиданиями от перехода в команду из Санкт-Петербурга.

«Естественно, что я хочу стать чемпионом, у меня еще нет этого титула. А вообще хочется выиграть все! Конкуренция — это хорошо, для меня — уж точно, поэтому буду работать, доказывать и делать все, чтобы быть игроком стартового состава», — приводит слова Бакаева официальный сайт «Зенита».

Ранее мы сообщили о том, что «сине-бело-голубые» объявили о подписании Бакаева. Его контракт подписан по схеме «3+1», 25-летний россиянин будет защищать цвета «Зенита» под 7-м номером. Ранее под этим номером в команде выступали Халк, Жулиано, Алехандро Домингес и Сердар Азмун.