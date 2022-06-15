«Зенит» подпишет лучшего бомбардира «Сочи»

Нападающий «Сочи» Матео Касьерра подпишет контракт с «Зенитом» в ближайшее время.

«Сделка по переходу нападающего в питерский клуб близка к завершению», — приводит слова источника «Чемпионат».

Второй источник подтвердил данную информацию. Сообщается, что клубы уже договорились о сделке, сейчас Касьерра обсуждает условия личного соглашения с «Зенитом».

25-летний нападающий провел в клубе один сезон. Он смог забить 14 мячей и сделать 6 голевых передач в 22 встречах с учетом всех турниров. Согласно данным портала transfermarkt стоимость Матео Касьерры составляет 4,5 миллиона евро.