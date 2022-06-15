Радимов: Бакаев — отличное приобретение для «Зенита»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о переходе полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева в «Зенит».

«Бакаев — очень хороший футболист, игрок сборной, достался «Зениту» бесплатно, молодой – отличное приобретение, почему нет?» — цитирует Радимова «РБ Спорт».

По мнению тренера, на подписание контракта с Бакаевым никак не повлиял возможный отъезд иностранных футболистов из клуба. Это молодой игрок, он принесет пользу команде. В «Зените» Бакаев сможет раскрыть себя лучше, чем в «Спартаке», потому что здесь партнеры по команде намного выше уровнем.

Сегодня, 15 июня, Зелимхан Бакаев подписал трудовой договор с «Зенитом» на 4 года (3+1).