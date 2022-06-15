Полузащитник Зелимхан Бакаев стал игроком «Зенита», сообщила пресс-служба клуба.

Известно, что контракт игрока подписан по схеме «3+1».

«Футбольный клуб «Зенит» приветствует Зелимхана Бакаева в Санкт-Петербурге и желает серьезно пополнить коллекцию трофеев, выходя на поле в сине-бело-голубой футболке», — говорится в телеграм-канале команды.

Ранее генеральный директор Александр Медведев сообщил о том, что 25-летний полузащитник подписал контракт с командой сроком на три года. Бакаев является воспитанником «Спартака». По словам футболиста, он хотел продлить контракт, но представители игрока не смогли договориться с руководством клуба по условиям контракта.