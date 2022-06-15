«Зенит» расторг контракт с Крицюком

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил о том, что голкипер Станислав Крицюк покинул команду.

По словам гендиректора в интервью «Матч ТВ», контракт с Крицюком расторгнут. Медведев заявил, что к такому решению стороны пришли по взаимному согласию. Функционер сказал, что причиной этому стало состояние здоровья вратаря. Крицюку трудно не только играть, но и тренироваться в общей группе.

31-летний россиянин перешёл в «Зенит» осенью 2021 года из португальского «Жил Висенте». После перехода в российский клуб он 1 ноября 2021 года получил травму колена и вернулся в состав спустя три месяца. По ходу сезона-2021/22 он слова получил ту же травму. Таким образом, из-за повреждений вратарь был вынужден пропустить 31 матч. А всего он отыграл за команду из Санкт-Петербурга 11 матчей во всех турнирах.