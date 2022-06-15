Агаларов может перейти в «Зенит»

Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов может перейти в стан действующего чемпиона России — «Зенит».

По информации Metaratings, лучший бомбардир минувшего розыгрыша Российской премьер-лиги может пополнить состав «Зенита». Руководство петербургского клуба ведет активные переговоры с «Уфой» о приобретении 21-летнего форварда.

В прошедшем сезоне Гамид Агаларов забил 20 мячей и сделал две результативные передачи в 33 встречах с учетом всех турниров. Контракт футболиста с «Уфой» действует до конца июня 2024 года, но представители клуба уже дали понять, что игрок покинет команду в ближайшее трансферное окно.