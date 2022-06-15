Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агаларов может перейти в «Зенит»

15 Июня 2022 • 19:45 Комментировать

Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов может перейти в стан действующего чемпиона России — «Зенит».

По информации Metaratings, лучший бомбардир минувшего розыгрыша Российской премьер-лиги может пополнить состав «Зенита». Руководство петербургского клуба ведет активные переговоры с «Уфой» о приобретении 21-летнего форварда.

В прошедшем сезоне Гамид Агаларов забил 20 мячей и сделал две результативные передачи в 33 встречах с учетом всех турниров. Контракт футболиста с «Уфой» действует до конца июня 2024 года, но представители клуба уже дали понять, что игрок покинет команду в ближайшее трансферное окно.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Уфа РПЛ Гамид Агаларов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Июня
20:02 · Россия. Премьер-лига
Радимов: Бакаев — отличное приобретение для «Зенита»
19:51 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» расторг контракт с Крицюком
19:45 · Россия. Премьер-лига
Агаларов может перейти в «Зенит»
19:38 · Россия. Премьер-лига
Караваев — о доминировании «Зенита» в РПЛ: Хочется побеждать в каждом матче
19:26 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: Ожидаю увидеть «Краснодар» в борьбе за первое место в РПЛ
19:18 · Россия. Премьер-лига
Федотов: Нам предстоит сыграть много матчей, нужно подготовиться, чтобы выдержать темп
19:08 · Россия. Премьер-лига
Кержаков заявил, что открыт для предложений
19:07 · Россия. Премьер-лига
Кержаков объявил об уходе с поста главного тренера «Пари НН» официально
18:55 · Россия. Премьер-лига
Караваев — о победе на «Спартаком» (7:1) в РПЛ: Это было круто
18:50 · Россия. Премьер-лига
Дзюба не хочет переходить в турецкие клубы из-за маленькой зарплаты 5
18:48 · Россия. Премьер-лига
Федотов рассказал о том, когда был подписан контракт с ЦСКА
18:35 · Россия. Премьер-лига
Галактионов подписал контракт с «Пари НН»
18:23 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, когда «Динамо» объявит о назначении главного тренера
18:16 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис отреагировал на назначение Федотова главным тренером в ЦСКА
18:11 · Россия. Премьер-лига
Федотов дал первые комментарии после назначения в ЦСКА
Все новости
Рекомендуем