Караваев — о доминировании «Зенита» в РПЛ: Хочется побеждать в каждом матче

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев ответил на вопрос о доминировании петербургского клуба в Российской премьер-лиге.

«Не сказал бы, что «Зенит» доминирует. Мне это слово, если честно, не нравится. Нам просто хочется побеждать в каждой игре и выигрывать титулы», — приводит слова Караваева «Чемпионат».

По словам футболиста, вся команда работает от игры к игре, стараясь побеждать в каждой встрече и сохранять за собой первую позицию в лиге на протяжении всего сезона.

Санкт-петербургский «Зенит» стал чемпионом России по итогам минувшего сезона 2021/22, заняв первое место в лиге четвертый год подряд.