Сёмин: Ожидаю увидеть «Краснодар» в борьбе за первое место в РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от предстоящего сезона для «Краснодара».

«У «Краснодара» отличная команда. Костяк составляют воспитанники академии — это большое достижение для футбольного клуба», — приводит слова Сёмина Sport 24.

По мнению тренера, «Краснодар» практически лучше всех провел концовку прошлого сезона, поэтому команда может удивить в предстоящем розыгрыше. Возможно, краснодарский клуб включится в борьбу за чемпионство.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги «Краснодар» занял четвертое место в турнирной таблице, набрав 50 очков в 30 играх.