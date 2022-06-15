Федотов: Нам предстоит сыграть много матчей, нужно подготовиться, чтобы выдержать темп

Новый главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов рассказал о подготовке команды к предстоящему сезону.

«У нас два сбора, подготовка к сезону, которой нужно воспользоваться. Понятно, что нужна хорошая подготовка, чтобы выдержать игровой темп», — приводит слова Федотова официальный сайт клуба.

По словам специалиста, команда должна быть готова к началу сезона. Если Российский футбольный союз введет новый турнир — Кубок РПЛ, то ЦСКА предстоит провести 24 матча до зимней паузы.

Сегодня, 15 июня, «армейцы» объявили о назначении бывшего наставника «Сочи» на пост главного тренера команды.