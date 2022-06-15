Кержаков заявил, что открыт для предложений

Экс-наставник «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков ответил на вопрос о своем будущем.

«Буду ли искать варианты в РПЛ? Я сейчас без работы сейчас. Если будут предложения, то с удовольствием их рассмотрю!» — цитирует Кержакова «Чемпионат».

Напомним, что нижегородский клуб решил не продлевать трудовой договор с 39-летним специалистом. Под руководством Кержакова «Нижний Новгород» завершил минувший сезон Российской премьер-лиги на 11-м месте в турнирной таблице, набрав 33 очка в 30 матчах.

Новым рулевым команды должен стать главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов.