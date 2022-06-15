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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кержаков объявил об уходе с поста главного тренера «Пари НН» официально

15 Июня 2022 • 19:07 Комментировать

Российский тренер Александр Кержаков сообщил, что сегодня, 15 июня, у него истёк контракт с «Нижним Новгородом».

В интервью «Р-Спорту» специалист рассказал, что руководство клуба приняло решение назначить нового главного тренера. Таким образом, Кержаков не будет наставником команды в новом сезоне-2022/23.

Ранее мы писали о том, что главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов уже подписал контракт с «Нижним Новгородом». Это будет первый случай в мировом футболе, когда наставники взрослой сборной [Валерий Карпин] и молодёжной совмещают посты в национальных командах и клубах.


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Евро-Футбол.Ру,
Александр Кержаков Михаил Галактионов РПЛ Пари НН
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