Федотов рассказал о том, когда был подписан контракт с ЦСКА

Новый главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился информацией о ходе переговоров с «армейским» клубом.

«Понимаю, что сейчас в век цифровых технологий любая информация оценивается таким способом, что всё уже состоялось, всё решено. Мы сами были иной раз шокированы новостям, которые появлялись в прессе», — приводит слова Федотова официальный сайт клуба.

По словам специалиста, все решилось вчера, 15 июня, ближе в полуночи. Именно в это время были улажены все вопросы и подписан трудовой договор.

В минувшем сезоне «Сочи» под руководством 55-летнего тренера завоевал серебряные медали Российской премьер-лиги.