Российский специалист, главный тренер сборной России Михаил Галактионов подписал контракт с «Пари НН».

По информации «РБ Спорта», специалист уже согласовал условия по личному контракту и приступит к работе уже в новом сезоне-2022/23. Источник уточнил, что Галактионов в данный момент находится в Нижнем Новгороде. 38-летний тренер сменил на должности главного тренера Александра Кержакова, контракт которого истёк летом.

В ближайшее время Галактионов должен приступить к работе с клубом. Вероятнее всего, он будет совмещать должность в команде и молодёжной сборной России. Стоит отметить, что главный тренер национальной команды Валерий Карпин тоже совмещает посты, он работает ещё и в «Ростове». В истории мирового футбола это первый случай, когда тренер взрослой и молодёжной команд совмещают посты в клубе и сборной.