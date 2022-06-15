Стало известно, когда «Динамо» объявит о назначении главного тренера

Московское «Динамо» готово представить нового наставника.

По информации Metaratings, завтра, 16 июня, «бело-голубые» объявят имя нового главного тренера. Скорее всего, им станет сербский тренер Славиша Йоканович. Последним местом работы 53-летнего наставника был английский «Шеффилд Юнайтед».

Ранее «Динамо» покинул немец Сандро Шварц, который выиграл бронзовые медали РПЛ и дошел до финала Кубка России, где не смог одолеть московский «Спартак» (1:2). Новым местом работы Шварца стала «Герта».

Помимо «Шеффилда Юнайтед», Йоканович работал в «Фулхэме», «Уотфорде» и других клубах.