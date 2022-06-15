Канчельскис отреагировал на назначение Федотова главным тренером в ЦСКА

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис считает, что нужно время, чтобы делать выводы после назначения Владимира Федотова на пост главного тренера ЦСКА.

«Сможет ли Федотов с ЦСКА побороться с «Зенитом»? Дай бог. В ЦСКА всегда ставили высокие задачи: всегда были конкурентами, боролись, как и «Спартак». Но здесь нужно смотреть, как армейцы будут работать», - цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

Бывший футболист признал, что у Федотова выдался хорошим сезон-2021/22 в Российской премьер-лиге. По мнению Канчельскиса, выводы о работе в ЦСКА Федотова нужно делать на дистанции.

Сегодня, 15 июня, ЦСКА объявил о назначении на пост главного тренера 55-летнего Федотова. На этой должности он сменил Алексея Березуцкого. Известно, что контракт между сторонами рассчитан на три года.