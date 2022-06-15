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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Федотов дал первые комментарии после назначения в ЦСКА

15 Июня 2022 • 18:11 Комментировать

Новый наставник ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал своё назначение.

«Прекрасно понимаем, куда мы пришли. ЦСКА – великий клуб с традициями, с хорошим историческим прошлым и, думаю, настоящим», — приводит слова Федотова официальный сайт клуба.

Специалист заявил, что главная для него задача — футбол для болельщиков. Игра должна быть красивой и зрелищной, она должна приносить только положительные эмоции. Договор был подписан вчера, 14 июня, ближе к ночи, все, что сообщалось ранее — слухи.  

Владимир Федотов возглавлял «Сочи» с 2020 по 2022 год. В минувшем сезоне сочинская команда заняла второе место в турнирной таблице РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
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