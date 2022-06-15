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Ветеран «Спартака» Чернышов – о переходе Бакаева в «Зенит»: «Иногда ситуация складывается так, что нужно уходить» эксклюзив

15 Июня 2022 • 18:09 Комментировать

Бывший защитник «Спартака», а ныне главный тренер индийского «Мохаммедана» Андрей Чернышов в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о переходе полузащитника Зелимхана Бакаева в «Зенит».

- Как вы считаете, может ли на сегодняшний день один из лидеров «Спартака» переходить в стан принципиальных соперников без последствий для себя?

Даже когда я играл, футболисты переходили из «Спартака» в другие клубы. Я переходил в «Динамо», Гаврилов [Юрий] переходил из «Динамо» в «Спартак» и в обратном направлении, тренеры и футболисты двигались. Это, конечно, не очень приятная ситуация для болельщиков, но иногда ситуация складывалась так, что нужно было перейти.

Сейчас уже в меньшей степени такое есть, потому что на первый план вышли финансовые вопросы. Раньше ведь уходили из-за каких-то внутренних конфликтов, потому что зарплата у всех была приблизительно равной. Сейчас футболисты не смотрят на то, где они воспитывались, росли и куда они переходят. Всё стало намного легче и проще.

Что касается слов Бакаева о том, что руководство не хотело с ним продлевать контракт, то может быть всё что угодно. Вполне может быть, что в разговоре с руководством участвовал только агент, и он передал Бакаеву такие слова. Я не берусь судить, потому что, может быть, клуб расскажет свою историю. Я считаю, что, если стороны не пришли к общему знаменателю, значит они не так уж и хотели сотрудничать друг с другом, поэтому ситуация пришла к такому финалу.

- Вы согласитесь, что Бакаев в нынешнем составе «Спартака» являлся одним из сильнейших игроков?

В будущем он, конечно, мог стать лидером «Спартака». По сезону он выглядел неплохо, я бы даже сказал – хорошо. Но в жизни обстоятельства складываются так, что приходится принимать такие решения. Никто ведь не хочет уходить оттуда, где ему хорошо.

Назначение Абаскаля? Как и ранее я не забираю своих слов о том, что в «Спартаке» происходит какая-то агония. Это непонятная кандидатура для такого большого клуба, как кандидатура до этого была Паоло Ваноли, до него был Руй Витория, но, то, что происходит сейчас, не поддаётся объяснению. Может быть, действительно нужен такой тренер, который никуда не лезет, будет выполнять требования руководства, разрешит заниматься творчеством, тактикой. Подвернулся удобный вариант, его пригласили и подписали контракт.

- Почему руководство «Спартака» не рассматривает отечественных тренеров, и в том числе ветеранов команды?

Здесь говорить нужно не только о спартаковцах, у нас много достойных кандидатов на эту должность. Аленичеву не дали поработать. Он ведь пришёл в «Спартак» после работы в тульском «Арсенале». Сейчас он мог бы сделать по-другому… Дают ведь тренерам второй шанс.

- Поддерживаете ли вы бойкот «Спартака» в Суперкубке?              

В футбол надо играть, зачем нужно бойкотировать этот матч? Я вообще не согласен с позицией этой женщины [Заремы Салиховой], что ещё до матча нужно отдать «Зениту» все призы, медали и кубки. В таком случае, может быть, нужно просто закончить всё? Сняться с чемпионата и не участвовать уже ни в чём. Наоборот, исходя из этого должна состоять мотивация руководства «Спартака», чтобы команда вышла на «Газпром-Арену» и билась за победу.


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Евро-Футбол.Ру,
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