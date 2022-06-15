Стали известны причины ухода Кержакова из «Нижнего Новгорода»

Стало известно, из-за чего главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков покинул клуб.

По информации Metaratings, Кержаков покинул нижегородский клуб из-за разногласий в планах развития команды. Генеральный директор Равиль Измайлов уже давно хотел расстаться с тренером, его не устраивала манера общения Кержакова. Помимо этого, специалист так и не смог найти контакт с футболистами, а тренерской работой большую часть занимались помощники наставника.

Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Нижнего Новгорода» станет рулевой молодежной сборной России Михаил Галактионов.