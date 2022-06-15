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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Караваев рассказал о своей мечте

15 Июня 2022 • 17:47 Комментировать

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев поделился своей мечтой.

«Моя мечта? Выиграть чемпионат мира и Лигу чемпионов. Вне футбола – жить в мире и понимании, материальные ценности не так важны», — приводит слова Караваева «Чемпионат».

Помимо этого, футболист мечтает о дружной семье, где будет собака и дом, который будет находиться у моря.

27-летний защитник в прошедшем сезоне сыграл в 24 встречах, в которых смог отдать четыре голевые передачи с учетом всех турниров. Контракт Караваева с «Зенитом» рассчитан до окончания сезона 2022/23. Портал transfermarkt оценивает стоимость футболиста в шесть миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Вячеслав Караваев РПЛ
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