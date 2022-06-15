Караваев рассказал о своей мечте

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев поделился своей мечтой.

«Моя мечта? Выиграть чемпионат мира и Лигу чемпионов. Вне футбола – жить в мире и понимании, материальные ценности не так важны», — приводит слова Караваева «Чемпионат».

Помимо этого, футболист мечтает о дружной семье, где будет собака и дом, который будет находиться у моря.

27-летний защитник в прошедшем сезоне сыграл в 24 встречах, в которых смог отдать четыре голевые передачи с учетом всех турниров. Контракт Караваева с «Зенитом» рассчитан до окончания сезона 2022/23. Портал transfermarkt оценивает стоимость футболиста в шесть миллионов евро.