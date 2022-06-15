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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игонин отреагировал на слова Денисова, который заявил, что «Зенит» проваливает сезон за сезоном в РПЛ

15 Июня 2022 • 17:45 Комментировать

Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин ответил своему экс-одноклубнику Игорю Денисову, который заявил, что при главном тренере Сергее Семаке клуб проваливает сезон за сезоном.

«Игорь высокого уровня футболист, и надеюсь, что он более развернуто объяснит свои слова. В смысле «Зенит» проваливает сезон? Я вижу, кто клуб растёт, меняется, стремится к европейским стандартам, и это не только мои мысли, а очевидный факт. В чём «Зенит» проваливается?» - цитирует Игонина «Чемпионат».

Бывший футболист признаёт, что уровень европейских чемпионатов растёт быстрее российского. Игонин считает, что на фоне остальных команд Российской премьер-лиги «Зенит» выглядит куда лучше.

Ранее в интервью журналисту Нобелю Арустамяну Денисов заявил, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак настроен на приобретение уже готовых футболистов, в отличие от бывшего наставника Дика Адвоката.

Семак возглавил «Зенит» летом 2018 года и с тех пор каждый год выигрывает чемпионат России.  


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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Алексей Игонин Игорь Денисов РПЛ
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