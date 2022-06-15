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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Караваев высказался об отстранении российских клубов

15 Июня 2022 • 17:23 Комментировать

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев прокомментировал отстранение российских команд об еврокубков.

«Я был готов, что нас отстранят, и ни на что не надеялся перед апелляцией. Просто смирился. Раз так, надо попытаться выиграть все три трофея внутри страны», — цитирует Караваева «Чемпионат».

Ранее УЕФА отстранил все российские клубы от европейских турниров на предстоящий сезон.

27-летний защитник выступает за «Зенит» с осени 2019 года, он сыграл в 24 матчах в минувшем сезоне, в которых смог сделать четыре результативные передачи с учетом всех турниров. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до конца июня 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит УЕФА Вячеслав Караваев РПЛ
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