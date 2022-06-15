«Факел» представил первого новичка в летнее трансферное окно

Воронежский «Факел» объявил о подписании защитника Евгения Шлякова, который перешёл из румынского «УТА Арад».

Пресс-служба российского клуба не сообщила о сроках контракта с 30-летним российским игроком. Шляков ранее выступал в «Динамо», «Тюмени», «Днепре», «Волгаре», «КАМАЗе» и «Тамбове».

В прошедшем сезоне Шляков принял участие в 34 матчах за «УТА Арад», но результативными действиями не отметился. Румынская команда является середняком своего чемпионата. В прошлом сезоне клуб занял восьмое место в турнирной таблице чемпионата Румынии, набрав 40 очков.

Чемпионом страны стал «ЧФР Клуж», который с отрывом в 14 очков от «Стяуа» финишировал первым.