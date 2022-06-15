Ветеран «Зенита» Константин Лепёхин в интервью «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением по поводу перехода в питерский клуб полузащитника Зелимхана Бакаева.

- Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил о подписании контракта с Бакаевым. Как оцениваете этот трансфер?

- Это качественный футболист, россиянин. Не знаю, насколько он поможет «Зениту», но если говорить о российских футболистах, Бакаев обращал на себя внимание в «Спартаке», и к сборной привлекался.

- Его подписали на три с половиной года. Не слишком ли большой срок?

- Нет. Сейчас в футболе такие контракты – обычное дело. Тем более, он молодой футболист. Наверное, идет расчет на то, что он сможет в новой команде проявить себя еще лучше, и тогда «Зенит» получит возможность его куда-то продать.

- Вам нравится этот футболист, и какие у него сильные стороны?

- Мне нравится его спортивный характер. Он неуступчив в единоборствах, не готов проигрывать, всегда мотивирован. Он обладает набором хороших футбольных качеств. Считаю его одним из лучших в российском футболе молодых игроков. Не зря Бакаева начали привлекать в сборную.

- Почему он не пригодился «Спартаку»? Все-таки воспитанник клуба.

- Это околофутбольные вещи, когда игрока в таком возрасте и с такими качествами не переподписывает родной клуб. Это какое-то упущение. Если он не нужен «Спартаку», надо было его переподписывать и пытаться продать. Это бизнес. Но в России он по-другому работает.

- Как считаете, Бакаев сможет закрепиться в составе «Зенита», или как и в «Спартаке» будет чаще выходить на замену?

- Если «Зенит» останется в том же составе, что и сейчас, с легионерами, то в основе ему будет тяжело закрепиться. Но если иностранцы начнут уходить, у Бакаева будут все шансы закрепиться в составе.

- Как думаете, если бы «Спартак» боролся за чемпионство, этот трансфер состоялся бы, все-таки позволили Бакаеву перейти в стан конкурентов?

- Не думаю, что это связано с тем, что «Спартак» неудачно сыграл в чемпионате. С футболистом такого уровня надо было переподписывать контракт еще год назад, еще когда было неизвестно, как «Спартак» сыграет в чемпионате. Даже если вы считаете, что он вам не нужен, на российском трансферном рынке он пригодился бы любой команде. Думаю, «Спартак» пытался его подписать, но, возможно, Бакаева не устроили условия. Уж очень нелогично все получилось.

Реклама

- Вас не смущает характер этого футболиста? В «Спартаке» Бакаев сетовал, что его не ставят, он был не доволен своими заменами.

- В этом плане проблема есть, но с этим придется разбираться тренеру. Это часть его работы. Часто бывает, что талантливые футболисты не очень адекватно ведут себя в коллективе. С этим нужно бороться. Если не получится справиться, то этот игрок может стать проблемой.

- Как его воспримут питерские болельщики, учитывая спартаковское прошлое? Примут?

- Думаю, проблем не будет, если он забьет пару решающих мячей. Любого футболиста принимают по полезности. А по самоотдаче претензий к нему не будет ни у болельщиков, ни у футболистов. Он не умеет играть по-другому. А болельщикам всегда нравятся мотивированные игроки, заряженные на борьбу.

- Не считаете такой переход отчасти предательством по отношению к «Спартаку», который его воспитал?

- Сейчас в мире нет такого понятия, что кто-то предал свою команду. От этого уже отходят. В России точно. Люди переходят из клуба в клуб, выбираю лучшие для себя варианты. Понятно, что «Зенит» в России – лучший вариант для любого футболиста, не важно из какого он клуба. То, что Бакаев выбрал «Зенит», более логично, чем если бы он ушел в любую другую команду. Если он не пригодился в родном клубе, то я не знаю, кто кого предал: Бакаев «Спартак», или «Спартак» Бакаева.

Елена Григорьевская