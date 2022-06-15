Радченко: Бакаев — потеря для «Спартака»

Бывший игрок «Спартака» и «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мнением о переходе воспитанника «красно-белых» Зелимхана Бакаева к «сине-бело-голубым».

«Не считаю, что подписание Бакаева надо сравнивать с трансферами Дзюбы и Быстрова. Это абсолютно разные ситуации. И, несмотря на все настроения болельщиков, предательством переход Зелимхана точно назвать нельзя», — приводит слова Радченко RT.

По мнению эксперта, Зелимхан Бакаев является большой потерей для «красно-белых», потому что он всегда был готов биться за «Спартак», отдавать все силы на поле и приносить пользу команде.