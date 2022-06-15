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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Петржела: Бакаев не заменит Малкома

15 Июня 2022 • 16:39 Комментировать

Бывший наставник «Зенита» Властимил Петржела заявил, что новичку петербургского клуба Зелимхану Бакаеву будет тяжело заменить Малкома Филипе.

«Бакаеву сложно будет заменить, например, Малкома, потому что бразильцы показывают футбол очень высокого качества», — цитирует Петржелу «РБ Спорт».

По мнению тренера, если все-таки «Зенит» покинут иностранные игроки, то это станет шагом назад для российского клуба.

25-летний полузащитник Зелимхан Бакаев согласовал условия контракта с «Зенитом» и уже подписал его. Договор будет действовать три года с возможностью продления еще на один сезон.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Властимил Петржела РПЛ Зелимхан Бакаев Малком Филипе
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