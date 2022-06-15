Селюк: «Европейские клубы не смогут удовлетворить финансовые потребности Баринова»

Российский футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что руководство «Локомотива» хочет чрезмерно больших денег за полузащитника Дмитрия Баринова.

«Всегда найдется клуб, который будет заинтересован в Баринове. Но тут больше ситуация зависит от цены и качества. За него могут запросить такие деньги, что никто не согласится. Тут надо понимать, что в Европе бесплатных игроков воз и маленькая тележка. Те клубы, которым он интересен, могут не потянуть его стоимость и зарплату», — цитирует Селюка «Спорт День за Днём».

Селюк добавил, что в Российскую премьер-лигу нужно приглашать больше иностранцев, потому что, за счёт них российские клубы могут вернуться в еврокубки. Агент подчеркнул, что команды Премьер-лиги начали обращать внимание на футболистов из Футбольной национальной лиги. Он призвал приглашать таких игроков в команды РПЛ.

Ранее мы приводили слова Дмитрия Баринова о том, что его агенту поступают предложение из европейских чемпионатов.