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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Селюк: «Европейские клубы не смогут удовлетворить финансовые потребности Баринова»

15 Июня 2022 • 16:37 Комментировать

Российский футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что руководство «Локомотива» хочет чрезмерно больших денег за полузащитника Дмитрия Баринова.

«Всегда найдется клуб, который будет заинтересован в Баринове. Но тут больше ситуация зависит от цены и качества. За него могут запросить такие деньги, что никто не согласится. Тут надо понимать, что в Европе бесплатных игроков воз и маленькая тележка. Те клубы, которым он интересен, могут не потянуть его стоимость и зарплату», — цитирует Селюка «Спорт День за Днём».

Селюк добавил, что в Российскую премьер-лигу нужно приглашать больше иностранцев, потому что, за счёт них российские клубы могут вернуться в еврокубки. Агент подчеркнул, что команды Премьер-лиги начали обращать внимание на футболистов из Футбольной национальной лиги. Он призвал приглашать таких игроков в команды РПЛ.

Ранее мы приводили слова Дмитрия Баринова о том, что его агенту поступают предложение из европейских чемпионатов.


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Селюк Дмитрий Баринов
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