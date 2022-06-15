ЦСКА назвал список футболистов, которые проведут первый летний сбор в Новогорске

Пресс-служба ЦСКА опубликовала список футболистов, которые примут участие в первом летнем сборе в Новогорске.

Вратари: Акинфеев, Тороп, Шайхутдинов

Защитники: Дивеев, Набабкин, Щенников, Фукс, Карпов, Лукин, Конюхов, Казаков

Полузащитники: Обляков, Мухин, Зайнутдинов, Кучаев, Бистрович, Ушаков, Ермаков,Тарба, Пряхин

Нападающие: Заболотный, Гайч, Яковлев, Багринцев.

Остальные футболисты первой команды прибудут в Новогорск по ходу сборов, о чем клуб сообщит дополнительно.

Сегодня, 15 июня, стало известно, что тренерский штаб во главе с Алексеем Березуцким покинул ЦСКА. На его место пришёл Владимир Федотов, который в прошлом сезоне привёл «Сочи» к серебряным медалям чемпионата России.