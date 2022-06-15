Петржела: Бакаев — хороший игрок

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о переходе полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева в петербургский клуб.

«Хочется пожелать Бакаеву, чтобы ему повезло в «Зените». По своим качествам он очень неплохой игрок, да и в противном случае, петербургский клуб его бы не подписал», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

По мнению тренера, Бакаеву придется бороться за место в стартовом составе, просто так его туда никто не поставит, но если игрок сразу проявит себя на сборах, то может закрепиться. По футболисту видно, что он очень хочет играть.

Зелимхан Бакаев подписал трудовой договор с «Зенитом» по схеме 3+1.