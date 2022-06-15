Кафельников однозначно отреагировал на решение Бакаева продолжить карьеру в «Зените»

Олимпийский чемпион, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников прокомментировал переход полузащитника Зелимхана Бакаева в «Зенит».

«Можно ли назвать Зелимханом предателем? Мы не можем его упрекать. На его месте я бы тоже быстрее убежал из «Спартака», сверкая пятками», — цитирует Кафельникова «Спорт-Экспресс».

Бывший теннисист добавил, что, по его мнению, владелец «Спартака» Леонид Федун кайфует от той критики, которая поступает в его адрес. Кафельников считает, что переход в «Зенит», это правильное и логичное решение, которое принял Бакаев. Болельщик «Спартака» добавил, что, если у футболиста не было предложений из Европы, то лучше продолжать выступать за «Зенит», чем за «Спартак».

Напомним, сегодня, 15 июня, генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил о том, что 25-летний Бакаев уже подписал контракт с командой. Ранее футболист признавался, что чувствует неприязнь со стороны руководства «Спартака».

Контракт Бакаева с «красно-белыми» истекает 30 июня.