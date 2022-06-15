Денисов рассказал, сколько он потерял денег

Экс-полузащитник «Зенита» Игорь Денисов поделился тем, какую сумму он потерял за время футбольной карьеры.

«Мы часто общались с агентом Пашей Андреевым. Но объяснять что-то 19-летнему отморозку, когда я думаю, что я самый умный и самый великий, — тяжело, а он меня подвел к тому, что у меня что-то стало получаться», — сказал Денисов на YouTube-канале Nobel.

Бывший игрок признался, что за все время футбольной карьеры потерял 60-70 миллионов рублей.

Игорь Денисов провел 532 матча на клубном уровне, в которых забил 34 гола и сделал 36 голевых передачи во всех турнирах. Футболист завершил карьеру игрока в 2019 году.