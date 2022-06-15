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Червиченко: «Стиль Федотова подходит ЦСКА»

15 Июня 2022 • 16:11 Комментировать

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на назначение Владимира Федотова главным тренером ЦСКА.

Червиченко не исключил того, что у экс-наставника «Сочи» и «Оренбурга» могут возникнуть проблемы в «армейском» клубе из-за давления со стороны требовательных болельщиков «красно-синих». Однако согласился с тем, что игровой стиль Федотова подходит московской команде.

«Одно дело «Оренбург», где каждая победа или ничья с лидером — это уже успех, совсем другое отвечать требовательным болельщикам ЦСКА. В принципе, «федотовский» стиль: силовой, нахрапистый, злой, бей, беги, ломай, наверное, «армейцам» подходит», — приводит слова Червиченко Metaratings.

Также экс-владелец «Спартака» считает, что в составе сочинского клуба нет игроков, которые могли бы усилить состав ЦСКА, кроме пары афроамериканцев из линии нападения, которых, по мнению Червиченко, никуда не отпустят.

Ранее сообщалось, что «армейцы» проявляют интерес к 31-летнему защитнику «Сочи» Сергею Терехову.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Андрей Червиченко Владимир Федотов Сочи
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